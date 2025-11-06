罪を犯した人の立ち直りを支援するボランティア団体が設立60周年を迎え、記念式典が開かれました。非行を防ぐ活動にも力を入れていて、青少年の健全な育成に向け活動の意義を確かめ合いました。60周年を迎えたのは秋田県更生保護女性連盟です。刑務所を訪問して罪を犯した人の立ち直りを支援したり、子どもたちと交流して非行を防いだりする取り組みを約1,500人で行っています。記念式典では地域に根差した活動の意義を確かめ合い