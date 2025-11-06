ヴァージン・アトランティック航空は、ロンドン/ヒースロー〜ソウル/仁川線を2026年3月29日に開設する。1日1往復を運航する。機材はアッパークラス31席、プレミアムエコノミークラス35席、エコノミークラス192席の計258席を配置したボーイング787-9型機を使用する。往復運賃はエコノミークラスは799ポンドから、プレミアムエコノミークラスが1,493ポンドから、アッパークラスが3,113ポンドから。大韓航空との共同運航（コードシェ