KDDIは、Pontaポイントを貯めやすい料金プラン「マネ活プラン」を強化する。6日の決算説明会で明らかにされた。 「auマネ活プラン」は、2023年夏に登場し、2024年に「auマネ活プラン＋」、今春に「auマネ活バリューリンクプラン」が登場している。いずれも通信サービスの料金プランとして使い放題となることに加えて、au PAYやau PAYカードでの支払いでPontaポイントを貯めやすくなるなど、KDDIグル