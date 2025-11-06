◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権第１日（６日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、賞金ランキング３位の蝉川泰果（アース製薬）が７バーディー、２ボギーの５アンダー６６で回り、トップと２打差の３位につけた。アマチュアの小林匠（大阪学院大３年）が４連続を含む９バーディー、２ボギーの７アンダー６４をマークし単独首位発進した。蝉川は「最近は初日が悪いなかで、久々にいいス