ロシアのプーチン大統領は核実験再開に向け、提案を起草するよう関係機関に指示しました。アメリカの核兵器の実験再開の動きに対抗する姿勢と見られています。【映像】1988年 旧ソ連の地下核実験プーチン大統領は5日、外務省、国防省、情報機関に対し、核実験を開始する可能性について調整し提案するよう求めました。安全保障会議でベロウソフ国防相が「本格的な核実験の準備に直ちに取りかかることが賢明だ」などと発言した