台風25号による洪水で流された多数の車両＝5日、フィリピン中部セブ/Eloisa Lopez/Reuters（CNN）フィリピンに壊滅的な被害をもたらした台風25号（カルマエギ）がベトナムに向かって進んでいる。台風25号は今週、フィリピン中部を直撃。多くの住宅に被害が出たほか、数万人が避難を余儀なくされた。フィリピンでは少なくとも114人が死亡したほか、多数が行方不明になっている。観光地として知られるセブ州の被害が最も大きかった。