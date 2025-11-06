ガソリン価格はガソリンスタンドや地域によって異なり、日々変動しています。なぜ全国一律ではなく、日によって価格が変わるのでしょうか。なんでガソリンスタンドによって値段が違うのか【画像】知らなかった！ これが給油口の中身です！ 画像を見る！（30枚以上）資源エネルギー庁が10月29日に発表した「石油製品価格調査の結果」によると、ガソリン等の店頭現金小売価格は、前週と比べて1.0円／L値下がり。3週連続で値下