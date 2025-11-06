明日7日朝にかけて北海道の北を低気圧が通過し、次第に冬型の気圧配置へ。北日本には寒気が流れ込み、一気に寒くなる。明日7日は二十四節気の「立冬」で、暦の上では冬の始まり。北海道は雪のエリアが広がり、平地で積もる可能性も。東北や関東から西も、北風が冷たい一日に。明日7日は「立冬」暦の上で冬の始まり北海道は平地も雪に明日7日朝にかけて北海道の北を低気圧が通過します。その後は北日本を中心とした冬型の気圧配