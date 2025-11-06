高松市の大手前高松中学・高校で行われた「歯科技工士」の出前授業 高松市の大手前高松中学・高校で「歯科技工士」の出前授業が行われました。 歯科技工士は入れ歯や歯のかぶせ物、スポーツ用の「マウスガード」などを作っています。 香川オリーブガイナーズと香川県歯科医療専門学校が、スポーツを支える歯科技工士の仕事について生徒に知ってほしいと共同で授業を行いました。