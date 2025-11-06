複雑すぎる4モーターのトルクベクタリング筆者は最近、驚異的なハイパーカーであるロータス『エヴァイヤ』について試乗記を書いた。AUTOCAR内でのロードテスト番号は5763。これは筆者の新しい暗証番号になるはずだ。絶対に忘れないだろうから。【画像】ただ速いだけじゃない！ これまでの概念を覆すハイパーカー【ロータス・エヴァイヤを詳しく見る】全41枚この仕事を始めて15年、こんなにも凄まじい加速を体感したのは初めてだ