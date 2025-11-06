６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５５０．４９ポイント（２．１２％）高の２６４８５．９０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９２．７３ポイント（２．１０％）高の９３５５．９７ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は２３４６億５３１０万香港ドル（約４兆６４６１億円）となっている（５日は２３８８億２４６０万香港ドル）。海外株高で投資家の