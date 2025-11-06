【あす7日（金）全国天気】◎ポイント・北日本は冬型強い寒気が流入北海道は次第に雪・東〜西日本はからっと晴天洗濯日和関東は北風強めあす7日（金）は、二十四節気の立冬で、暦の上では、冬の始まりとなります。暦に合わせるように、北日本は冬型となり、北から強い寒気が流れ込むでしょう。北海道は、日中にかけて気温が下がり、次第に雪の降る所が多くなりそうです。夜にかけて、平地でも積雪となる所があるでしょう。風