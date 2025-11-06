ソフトバンクの王貞治球団会長南海（現ソフトバンク）で活躍した広瀬叔功さんが2日に89歳で死去したことを受け、ソフトバンクの王貞治球団会長（85）が6日、みずほペイペイドームで取材に応じ「（南海の中心選手だった）野村（克也）さんとは違って天才肌だった」と同時代を彩った故人をしのんだ。ともに名球会のメンバー。現役時代に一緒に欧州を旅した思い出を述懐し「飛行機が苦手で、隣の席で寝ずにずっと外を見ていた」と