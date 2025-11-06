ＢＩＧＢＡＮＧのＧ−ＤＲＡＧＯＮが５日、現地の時事教養番組「ソン・ソッキの質問」に出演し、グループリーダーとして、最もつらかった瞬間を明かした。ソン・ソッキは放送で、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮに「あるインタビューで『アイドルグループの模範解答になりたい』と言っていたが、実際にそうなれたと思うか」と尋ねた。これについて、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮは「僕個人としては、模範解答になれなかったと思う。それが結論」と返答し