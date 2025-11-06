10月下旬、都内のインフルエンザ感染状況が「注意報」基準を超えました。感染者の増加が続いており、本格的な冬を迎えるにあたり一人ひとりの感染予防対策の徹底が求められています。インフルエンザ注意報発表東京都によると、2025年10月20〜26日の都内医療機関からの患者報告数が10.37となり、注意報基準（10.00人）を超えました。今後、警報基準レベルに達する可能性もあるため、早期の感染防止策が必要です。特に学校や社会福祉