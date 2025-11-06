楽天は6日、黒川史陽選手が契約更改を行ったと発表した。黒川は球団を通じて「今シーズンは『野球人生のラストチャンス』と意気込んでスタートしましたが、キャンプで怪我をしてしまい、焦りがありましたし、いろいろな気持ちが湧いてきました。その中でもやるべきことをしっかりやれたことで、一軍昇格後の打席では自分のやりたいことを表現できたかなと思います」と振り返り、「ボイトや浅村さんの前の打順で打たせてもらう