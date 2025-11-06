±ÇÁü¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£»í¿¥¤Ë¤è¤ë½éÄ¹ÊÔ´ÆÆÄºî¡ØBlack Box Diaries¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«ÈÇ¤¬¡¢12·î12Æü¤è¤êT¡¦¥¸¥ç¥¤PRINCEÉÊÀî¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§°ËÆ£»í¿¥¤Î½é´ÆÆÄºî¤¬Âè41²ó¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¥¹¥¿ー¥µ¥ó¥º¤¬À½ºîÂåÉ½¤Ë ËÜºî¤Ï¡¢°ËÆ£¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÄÀÌÛ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¤ò¼«¤é¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤éµ­Ï¿