º£²Æ¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÉÚ°Â¤Ï¸½ºß¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯£²·î¤Ë±¦É¨¤òºÆ¼ê½Ñ¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò³«»Ï¡£Éüµ¢¤Þ¤ÇÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÉÚ°Â¤Ï27²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿11·î£µÆü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖTurned 27.Thank you for your messages¡ª See you soon¡×¤ÈÄÖ¤ë¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä´ï¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿