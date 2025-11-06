タレントの王林（27）が6日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「いいりんごの日といい推しの日」と書き出した王林。近影をまとめた写真をアップした。撮影のオフショットに混じって、ディズニーランドを満喫している様子も公開。「ってことは王林の日？」とつづり、おなかチラ見せスタイルでファンを魅了した。この投稿には「可愛すぎる」「かわいい」「王林さん似合ってる」「わーりんごがいっぱい」「