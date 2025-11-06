侍ジャパンの宮崎合宿で、巨人・岸田行倫捕手（29）が初日から特打を行った。日本シリーズ第5戦で決勝ソロを放ち、ソフトバンクを日本一に導いた野村と2人で快音を連発。特打を志願し、バットを振り込んだ岸田は「秋の練習もジャイアンツの（キャンプに）入ってたんで、あんまり振る量を落としたくない」と明かした。3月の強化試合以来の侍ジャパンのユニホーム。「チーム代表するメンバーが集まってるので、これからもっとい