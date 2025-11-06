9月に「洞不全症候群」に罹り療養に入ったと公表していた、歌手の美川憲一さんが公式サイトを更新。広島でのイベント出演を見送ることを公表しました。 【写真を見る】【 美川憲一 】１６日の広島イベント出演をキャンセル「まだ体調が万全ではないため」洞不全症候群で療養中公式サイトでは「11月16日(日)『フジグラン安芸30周年開店記念祭』への出演を予定しておりましたが、美川の体調が万全ではないため今回は出