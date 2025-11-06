■女子ゴルフTOTOジャパンクラシック 第1ラウンド（6日、滋賀6616ヤード、パー72）日本で唯一開催されるアメリカ女子ゴルフツアー“TOTOジャパンクラシック”が開幕。畑岡奈紗（26）と前週にメイバンク選手権で優勝した山下美夢有（24）が7アンダーで首位タイスタートした。注目は今季からアメリカツアー参戦中の岩井明愛（23）と千怜（23）の最強ツインズゴルファー。先にスタートした妹の千怜はパー5の13番で、2打目をバンカ