東京・足立区のアパートに侵入し、20代の女性を盗撮したとして、56歳の男が逮捕されました。男は窓の隙間からスマートフォンで撮影していたということです。【映像】連行される容疑者自営業の鈴木将博容疑者（56）は7月、2日間にわたって足立区のアパートに侵入し、面識のない20代の女性を盗撮した疑いがもたれています。警視庁によりますと、鈴木容疑者は窓の隙間からスマホを使って部屋の中にいる女性を撮影していました。