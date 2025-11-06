◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯（７日開幕、大阪・東和薬品ラクタブドーム）男子の公式練習が行われ、ＧＰシリーズ初出場の垣内珀琉（はる、ひょうご西宮ＦＳＣ）はフリーの曲をかけるなど、調整した。同じグループでは日本男子エースの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、中国杯優勝の佐藤駿（エームサービス・明大）、韓国のチャ・ジュンファンらと滑り、「すごい夢のようだった」と目を輝