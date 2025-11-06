侍ジャパンの井端弘和監督（５０）は６日、阪神・森下翔太外野手（２５）の中堅起用プランについて語った。この日から宮崎で始まった強化合宿。井端監督がテーマの一つとして「センターライン」を掲げる中で、守備練習では森下がセンターのポジションに入って練習を実施していた。井端監督は「今回は限られたメンバーしか来ていないので、何かあった時のために。そこは藤川監督にも了承を得ているので、森下選手だったらレフ