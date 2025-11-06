ルーブル美術館の宝石強奪事件を受けて英国のストーンヘンジでも緊急防犯訓練を実施した。英紙サンが５日、報じた。ストーンヘンジなど英国の歴史的建造物を保護する目的で政府により設立された組織「イングリッシュ・ヘリテッジ（英国遺産管理機構）」は、ルーブル美術館でのナポレオンの宝石強奪事件を受け、職員に「敵対的偵察訓練」を実施している。同組織の幹部は、この訓練が「不審な行動を見抜く方法の指針を提供する」