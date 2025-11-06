◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権第１日（６日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、今季２勝で賞金ランキング１位の生源寺（しょうげんじ）龍憲（フリー）が６バーディー、１ボギーの５アンダー６６をマークし、トップと２打差の３位で発進した。アマチュアの小林匠（大阪学院大３年）が４連続を含む９バーディー、２ボギーの７アンダー６４をマークし単独首位発進した。生源寺は１０月