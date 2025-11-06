高市早苗首相が提唱する「責任ある積極財政」、サナエノミクスが注目を浴びているが、2025年11月6日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）に元内閣官房参与を務め、高市政権の経済政策ブレーンとされる本田悦朗さんが出演、新規国債発行も大丈夫だと説明した。「責任ある積極財政」は政治の世界では革命的本田さんは高市首相が首相に就任する前は食事や勉強会などでよく顔をあわせていたが「総理は大変忙しくて最近は