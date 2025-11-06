EOS R6 Mark III キヤノンは、フルサイズミラーレスカメラ「EOS R6 Mark III」を11月21日より発売する。価格はオープンで、直販価格はボディ単体が429,000円、「RF24－105 IS STM」レンズキットが478,500円、「RF24－105 L IS USM」レンズキットが583,000円。 2022年に発売された「EOS R6 Mark II」の後継機。画素数が向上し、有効画素数最大約3,250万画素のフルサイズCMOSセンサーを搭載し