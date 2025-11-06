オレオレ詐欺の手口で、3億円以上をだまし取ったとみられる暴力団幹部ら5人が逮捕されました。指定暴力団・山口組系幹部の西郷正樹容疑者（43）ら5人は2024年、東京都内に住む90代の男性に息子などを装って電話をかけ、「喉に腫瘍ができて現金が必要」などと嘘を言い、現金300万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁は5人の認否を明らかにしていませんが、受け子グループへの指示や現金の回収を担っていたとみられていま