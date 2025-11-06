フリーアナウンサー皆藤愛子（41）が6日、都内で行われた「NEW YOUNG OF THE YEAR 2025」授賞式に出席した。年齢に関係なく前向きに人生を愉しむ「新しい若さ」を体現する人たちをたたえるもので、今回が初開催。Over40部門で受賞した。食生活ではファストフードも食べるというが年齢を感じる時もあるといい「いつも通りセットのLサイズとナゲットをつけたら最近はおなかいっぱいになっちゃって」と明かした。食べ過ぎと感じた翌日