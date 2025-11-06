6日午後2時、最新のガソリン価格が発表。前週より10銭だけ高い、173円60銭で、4週ぶりの値上げとなりました。一方で5日、50年続いたガソリン暫定税率の年内廃止が決定。今後、廃止までは補助金という形で段階的に値下げされていくことで、廃止を待たずに12月11日には1リットルあたり25.1円安くなります。街の人からは「（安くなるのは）大歓迎です。今回安くなれば、遠出とか車使っての移動とか増えるかな」「下がってくれるのはう