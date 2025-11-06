お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が7日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。「血の気が引いた」という、しずる池田一真の生放送でのひとことを明かした。番組には、「キングオブコント2025」決勝に出場した、ロングコートダディ、や団、しずるが出演した。若林は「池田くんなんてヤバいよ。さんまさんと太田さんのネタに対して『偽物のネタ』って言ってて、さすがにリビングでも血の気引