東京・町田市で10代後半の女性の体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、20歳の大学生の男が警視庁に逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、町田市東玉川学園の大学生、岡鼓太郎容疑者（20）です。岡容疑者は、先月10日の午後10時ごろ、町田市玉川学園の路上で帰宅途中だった10代後半の女性に後ろから抱きついて体を触った疑いがもたれています。警視庁によりますと、岡容疑者は女性を数十メートルつけて犯行