日本代表の森保一監督が6日、今月のキリンチャレンジカップ2試合に臨むメンバー26人を発表し、代表活動期間中の今月16日に天皇杯準決勝を控えているGK大迫敬介(広島)、DF長友佑都(FC東京)、MF相馬勇紀(町田)、MF望月ヘンリー海輝(町田)の4選手が10月メンバーから選外となった。このうち大迫は2023年3月の第2次森保ジャパン発足以降、右手舟状骨骨折の手術で離脱中だったアジア杯を除いた全活動に参加しており、6月・9月・10月