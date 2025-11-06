聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」開催を前に、日本選手団が小池都知事からエールを送られました。小池都知事からエールを送られたのは、東京選出のデフリンピック選手45人です。デフリンピックは聴覚障害者が競い合う国際スポーツ大会で、2025年は100周年の記念となる大会で日本での開催は初めてです。15日に開会式が行われ、80の国や地域から約3000人の選手が参加、21競技209種目が東京、福島、静岡で実施され