（小川実桜アナウンサー）「11月から名古屋城の本丸以外のエリアが、無料で入れるようになりました。広沢市長肝いりの政策です。3連休の人出はどうだったんでしょうか？」 【写真を見る】名古屋城の無料開放 広沢一郎市長の“肝いり政策” 効果は? 1か月間の実証実験 一方で大人500円の｢本丸エリア｣は今後の値上げ示唆 名古屋の広沢市長が昨年11月の市長選の中で、公約の最重点項目に挙げていたのが名古屋城天守の木造復元