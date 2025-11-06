メジャーリーガーの前田健太投手がNPB復帰へ決意を自身のSNSに投稿しました。2016年にメジャーに挑戦し、ドジャースに入団した前田健太投手。初年度から16勝と2桁勝利を記録し華々しいデビューを飾りました。その後、ツインズ、タイガースと渡り歩き、2024年にメジャー通算1000奪三振に到達しました。今季はヤンキースとマイナー契約。メジャー通算68勝、日米通算165勝を挙げています。6日、前田投手は自身のSNSで思いを綴りました