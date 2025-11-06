ジンズホールディングスがこの日の取引終了後、１０月度の月次売上状況（速報）を発表しており、国内アイウェアショップの既存店売上高は前年同月比６．９％増と３３カ月連続で前年実績を上回った。 継続的な販促施策に加えて、店舗における接客を強化し顧客への訴求力向上に努めた結果、顧客１人当たりの購買価格が高まったことが売り上げの増加につながった。なお、全店売上高は同１２．０％増だった。 出所：MI