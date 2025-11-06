串カツ田中ホールディングスがこの日の取引終了後、１０月度売上高を発表しており、直営店の既存店売上高は前年同月比１１．１％増と１２カ月連続で前年実績を上回った。 ４月に販売を開始した「無限ニンニクホルモン串」が引き続き好調で、累計販売本数が１０００万本を突破し、売り上げ全体の力強い牽引役となった。また、販売促進策として毎年好評を得ている「キットカット」とのコラボレーション企画を１０