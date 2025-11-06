ワールドシリーズ（WS）を連覇したドジャースが、冬の移籍市場も席巻するのか。各メディアのフリーエージェント（FA）選手ランキングで、軒並みトップに立つカイル・タッカー外野手（カブス）との結び付きが報じられているドジャースだが、ここに来てブルージェイズのボー・ビシェット内野手を獲得するという噂も浮上。スター遊撃手の動向が注目を集めている。 ■