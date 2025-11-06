「ジャパンバードフェスティバル2025」の記事を読んでいて、野鳥撮影も楽しそうだなと思いました。ただ、いきなり高価な超望遠レンズを買うのも大変だし、悩ましいところです。 本日Amazonでタイムセール中となっている、Kenkoブランドのフィールドスコープはその悩みを少し解消してくれるかもしれません。付属のアダプターを使って、スマートフォンでの超望遠撮影を可能にしてくれます。