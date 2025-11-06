この記事をまとめると ■モデルチェンジを機に人気が爆発したモデルが存在する ■RAV4やジムニーやクラウンが売れた背景にはSUV人気がある ■SUVはニーズに合ったクルマ作りをすれば売れ行きを効果的に増やすことが可能だ モデルチェンジで人気を得たクルマ フルモデルチェンジを行って、人気が急上昇する車種もある。たとえば現行型のトヨタRAV4は、2019年に発売され、同年の登録台数は、1カ月平均で約4500台に達した。その後も