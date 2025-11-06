GLAYが約半年間の制作活動を終え、12月3日に63rd Single 「Dead Or Alive」をリリースすることが決定した。満を辞して送り出される今作は、TAKURO作詞・作曲のうえHISASHIのアレンジによる特徴的なリフとヘビーなバンドサウンドにTERUの放つ重厚なボーカルがのったロックナンバーとなっている。加えて12月10日には、30周年、“GLAY EXPO”を締め括ったドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』のDV