みずほリース [東証Ｐ] が11月6日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比1.0％増の351億円となった。 併せて、通期の同利益を従来予想の570億円→600億円(前期は662億円)に5.3％上方修正し、減益率が13.9％減→9.4％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比20.9％