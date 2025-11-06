J-WAVE（81.3FM）が、Suchmosの代表曲「STAY TUNE」リリースから10周年を記念した特別企画「J-WAVE “One Love, Many Ways” with Suchmos ― Celebrate the love that looks like you. ―」を実施することを発表した。「STAY TUNE」は2016年2月にミュージックビデオが公開され、その撮影がJ-WAVEのスタジオで行われたナンバーだ。そこから10年の時を経て両者がふたたびタッグを組み、“愛”をテーマにした特別企画を展開していく