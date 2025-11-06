侍ジャパンが6日、宮崎で「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」に向けた強化合宿をスタート。井端弘和監督が阪神・森下翔太選手に大きな期待を寄せました。普段はライトを守る森下選手ですが、この日はセンターとして守備練習に参加。森下選手は「ライトしか守れない選手よりも、3ポジション守れる選手の方が使いやすいと思う。その時に応じて臨機応変に対応できる選手になりたい」と話し、更なるレベルアップを誓いまし