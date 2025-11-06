モデルでタレントの森泉（42）が6日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との写真を披露した。森は「Surrounded by dogs.. I’m in heaven（＝犬に囲まれて…天国にいる）」と告白。暖炉の前で愛犬とともに寝そべる姿や、ウッドデッキで遊ぶ愛犬の様子を公開した。この投稿にフォロワーからは「いいなー幸せですね〜」「サイコー」「良いですね」「可愛いですね〜」「これはいずみちゃんもワンちゃんもぬくぬくで幸せですね」