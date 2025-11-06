圏央道と空港を直結成田空港の“裏口”となる「成田空港周辺IC（仮称）」の計画について、千葉県が意見を募集しています。【地図】成田空港「裏口IC」の場所（地図）成田空港周辺ICは、空港の東側を通る圏央道に計画されています。2026年の開通を目指して建設が進む大栄JCT〜松尾横芝IC間のうち、圏央成田IC〜多古IC間にICを建設し、県道を介して空港と直結する計画です。事業期間は2026年度から2032年度まで。全体事業費は