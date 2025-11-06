倉庫1棟を全焼する火事がありました。火事があったのは鳥取市内の倉庫で、5日午後4時ごろ、近くにいた人から「倉庫が燃えている」と通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、トラクターなどの農機具が置かれていた木造平屋建ての倉庫約170平方メートルが全焼しました。また、隣接する会社事務所の窓ガラスが割れたほか、建物の一部が焼けました。出火当時、倉庫には誰もおらず、会社事務所にいた人もすぐに逃げて